Τι πραγματικά βλέπουν οι σκύλοι όταν κοιτάνε στον καθρέφτη
Τι πραγματικά βλέπουν οι σκύλοι όταν κοιτάνε στον καθρέφτη
Εδώ και πολλά χρόνια, βίντεο με ζώα που κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη γίνονται καθημερινά viral.
Παρατηρείτε τον σκύλο σας να πλησιάζει τον μεγάλο καθρέφτη που βάλατε στο σαλόνι. Στέκεται και αρχίζει να τον μυρίζει. Τον κοιτάει και συνεχίζει να τον μυρίζει. Κάποια στιγμή δείχνει ότι βαριέται και αποχωρεί. Και εσείς μένετε να αναρωτιέστε: Τι είδε κοιτώντας τον καθρέφτη;
Η εικόνα αυτή είναι οικεία σε όσους έχουν σκύλο. Όπως και η άλλη όπου ο σκύλος περνάει από τον καθρέφτη, μυρίζει, κοιτάει, προχωράει μπροστά μερικά βήματα και γυρίζει το κεφάλι πίσω για να δει όχι μόνο τον καθρέφτη αλλά και αν είναι κάποιος πίσω του.
Εδώ και πολλά χρόνια, βίντεο με ζώα που κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη γίνονται καθημερινά viral. Υπάρχουν πολλά με γορίλες και λιοντάρια που περνούν μπροστά από έναν καθρέφτη και δείχνουν μια μεγάλη περιέργεια για αυτό που βλέπουν. Με τους σκύλους όμως τι γίνεται;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η εικόνα αυτή είναι οικεία σε όσους έχουν σκύλο. Όπως και η άλλη όπου ο σκύλος περνάει από τον καθρέφτη, μυρίζει, κοιτάει, προχωράει μπροστά μερικά βήματα και γυρίζει το κεφάλι πίσω για να δει όχι μόνο τον καθρέφτη αλλά και αν είναι κάποιος πίσω του.
Εδώ και πολλά χρόνια, βίντεο με ζώα που κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη γίνονται καθημερινά viral. Υπάρχουν πολλά με γορίλες και λιοντάρια που περνούν μπροστά από έναν καθρέφτη και δείχνουν μια μεγάλη περιέργεια για αυτό που βλέπουν. Με τους σκύλους όμως τι γίνεται;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα