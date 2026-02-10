Οι λόγοι που οι γάτες αγαπούν να κάθονται σε παράθυρα με ήλιο

Η μεγάλη αγάπη των γατών για τα ηλιόλουστα παράθυρα έχει ρίζες στη βιολογία αλλά και την ψυχολογία τους.