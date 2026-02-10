Οι λόγοι που οι γάτες αγαπούν να κάθονται σε παράθυρα με ήλιο
Η μεγάλη αγάπη των γατών για τα ηλιόλουστα παράθυρα έχει ρίζες στη βιολογία αλλά και την ψυχολογία τους.

Αργά το πρωί ή νωρίς το απόγευμα, όταν οι ακτίνες του ήλιου περνούν μέσα από το παράθυρο, πολλοί κηδεμόνες θα συναντήσουν τη γάτα τους να ξεκουράζεται στο περβάζι ή στο πάτωμα. Θα κουλουριαστεί, θα κλείσει τα μάτια της και θα μοιάζει απόλυτα ευτυχισμένη.

Αυτή η εικόνα δεν είναι τυχαία ή απλώς χαριτωμένη. Η αγάπη των γατών για τα ηλιόλουστα παράθυρα έχει ρίζες στη βιολογία αλλά και την ψυχολογία τους.

