Το λάθος που κάνουμε όλοι όταν ο σκύλος πηδάει πάνω μας
Η χαρά του σκύλου συχνά εκφράζεται με το να πηδάει πάνω μας, είτε από χαρά, είτε για να ζητήσει την προσοχή μας.
H ζωή με ένα κατοικίδιο είναι γεμάτη δυνατές συγκινήσεις, αρκετές τρίχες και διαφορετικές προκλήσεις. Η χαρά του σκύλου πολλές φορές εκφράζεται με το να πηδάει πάνω μας, είτε όταν μας βλέπει είτε για να μας ζητήσει την προσοχή ή αυτό που τρώμε.
Αυτή η αντίδραση ίσως να φαίνεται χαριτωμένη όταν ο σκύλος είναι κουτάβι, όμως είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ειδικά αν θα γίνει μεγαλόσωμος. Ο σκύλος που πηδάει πάνω μας είναι μια συμπεριφορά που πρέπει να σταματήσει για διάφορους λόγους, κυρίως επειδή μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που γίνονται όταν ο άνθρωπος χάνει την ισορροπία του επειδή έπεσε ξαφνικά πάνω του ο τετράποδος φίλος του.
