Γιατί έχουν γεμίσει οι πόλεις περιστέρια; Τι ακριβώς έχει συμβεί
Από την πλατεία Συντάγματος μέχρι τα μπαλκόνια των σπιτιών μας, τα περιστέρια έγιναν οι φτερωτοί μόνιμοι κάτοικοι των πόλεων.
Δεν είναι ανάγκη να κατέβουμε στο κέντρο της Αθήνας για να δούμε τα περιστέρια. Αν δούμε τα καλώδια ρεύματος στη γειτονιά μας ή ψάξουμε στο μπαλκόνι, θα τα δούμε να στέκονται όρθια, ατάραχα για τα αρνητικά μας σχόλια. Είναι αλήθεια, πολλές φορές μας προκαλούν αγανάκτηση, ειδικά όταν βρίσκουμε τις κουτσουλιές τους στο αυτοκίνητό μας ή στα ρούχα που απλώνουμε έξω. Γι’ αυτό και τα ακολουθεί ο χαρακτηρισμός «ποντίκια του ουρανού».
