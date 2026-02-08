Οι 5 λόγοι που μπορούν να κάνουν τον σκύλο μας να γίνει καταθλιπτικός
Οι 5 λόγοι που μπορούν να κάνουν τον σκύλο μας να γίνει καταθλιπτικός
Η κατάθλιψη είναι κάτι σοβαρό και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη. Μπορεί ένας σκύλος να έχει κατάθλιψη; Και για ποιον λόγο;
Η κατάθλιψη που βιώνουν πολλοί άνθρωποι είναι κάτι σοβαρό και χρειάζεται στήριξη και βοήθεια. Με τους σκύλους όμως τι γίνεται; Μπορεί ένας σκύλος να έχει κατάθλιψη; Και αν ναι, πόσο φταίμε εμείς για αυτό;
Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι σκύλοι μπορεί μάλλον να μην βιώνουν την κατάθλιψη όπως οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα έχουν αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά τους, που μπορεί να μας ανησυχήσουν. Οι αλλαγές αυτές, όσο και αν δεν το φανταζόμαστε, έχουν αιτία εμάς καθώς μπορεί να κάνουμε ή να μην κάνουμε πράγματα που τους χαλάνε τη διάθεση και τους κάνουν να νιώθουν στρες και φόβο.
Ακολουθούν 5 πράγματα που αξίζει να γνωρίζετε, τα οποία αλλάζουν προς το χειρότερο τη διάθεση του σκύλου σας. Γνωρίζοντάς τα θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την κατάσταση κάνοντας τα πράγματα πολύ καλύτερα για εκείνον.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Σύμφωνα με τους επιστήμονες οι σκύλοι μπορεί μάλλον να μην βιώνουν την κατάθλιψη όπως οι άνθρωποι, αλλά σίγουρα έχουν αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά τους, που μπορεί να μας ανησυχήσουν. Οι αλλαγές αυτές, όσο και αν δεν το φανταζόμαστε, έχουν αιτία εμάς καθώς μπορεί να κάνουμε ή να μην κάνουμε πράγματα που τους χαλάνε τη διάθεση και τους κάνουν να νιώθουν στρες και φόβο.
Ακολουθούν 5 πράγματα που αξίζει να γνωρίζετε, τα οποία αλλάζουν προς το χειρότερο τη διάθεση του σκύλου σας. Γνωρίζοντάς τα θα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε την κατάσταση κάνοντας τα πράγματα πολύ καλύτερα για εκείνον.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα