Πώς αντιλαμβάνονται οι γάτες τα ανθρώπινα συναισθήματα

Για να κατανοήσουμε πώς οι γάτες αντιλαμβάνονται τα συναισθήματά μας, πρέπει πρώτα να δούμε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο.

Οι γάτες συνυπάρχουν με τον άνθρωπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να έχουν υποστεί εξημέρωση με τον ίδιο τρόπο όπως οι σκύλοι. Αυτό έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση της άποψης πως δεν δίνουν την ίδια σημασία στα συναισθήματα και γενικότερα στην ενέργεια των ανθρώπων.

Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα αλλά και οι εμπειρίες χιλιάδων κηδεμόνων δείχνουν ότι οι γάτες, όχι μόνο αντιλαμβάνονται τα ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά συχνά προσαρμόζουν και τη συμπεριφορά τους σε αυτά.

