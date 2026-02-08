Τι νιώθει ο σκύλος μας όταν τον αγκαλιάζουμε
TOPETMOU

Τι νιώθει ο σκύλος μας όταν τον αγκαλιάζουμε

Εκτιμάει ο σκύλος μας μια τρυφερή αγκαλιά ή απλά την υπομένει;

Τι νιώθει ο σκύλος μας όταν τον αγκαλιάζουμε
Για τους ανθρώπους η αγκαλιά είναι ένα μέσο έκφρασης αγάπης, συμπάθειας ή συμπαράστασης. Για τους σκύλους, όμως, τι σημαίνει η αγκαλιά; Τι καταλαβαίνει ο πιο πιστός μας φίλος όταν τυλίγουμε τα χέρια μας γύρω του και τον αγκαλιάζουμε με όλη μας την τρυφερότητα;

Αν και πρόκειται για μια ευγενική και γλυκιά χειρονομία – τουλάχιστον έτσι την αντιλαμβανόμαστε εμείς – κάποιες φορές ο σκύλος μας δεν δείχνει να το απολαμβάνει. Εξάλλου, στον κόσμο των σκύλων δεν υπάρχουν οι αγκαλιές.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network