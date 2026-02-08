Τι νιώθει ο σκύλος μας όταν τον αγκαλιάζουμε
Τι νιώθει ο σκύλος μας όταν τον αγκαλιάζουμε
Εκτιμάει ο σκύλος μας μια τρυφερή αγκαλιά ή απλά την υπομένει;
Για τους ανθρώπους η αγκαλιά είναι ένα μέσο έκφρασης αγάπης, συμπάθειας ή συμπαράστασης. Για τους σκύλους, όμως, τι σημαίνει η αγκαλιά; Τι καταλαβαίνει ο πιο πιστός μας φίλος όταν τυλίγουμε τα χέρια μας γύρω του και τον αγκαλιάζουμε με όλη μας την τρυφερότητα;
Αν και πρόκειται για μια ευγενική και γλυκιά χειρονομία – τουλάχιστον έτσι την αντιλαμβανόμαστε εμείς – κάποιες φορές ο σκύλος μας δεν δείχνει να το απολαμβάνει. Εξάλλου, στον κόσμο των σκύλων δεν υπάρχουν οι αγκαλιές.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Αν και πρόκειται για μια ευγενική και γλυκιά χειρονομία – τουλάχιστον έτσι την αντιλαμβανόμαστε εμείς – κάποιες φορές ο σκύλος μας δεν δείχνει να το απολαμβάνει. Εξάλλου, στον κόσμο των σκύλων δεν υπάρχουν οι αγκαλιές.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα