Πελαργοί τον χειμώνα: Τι να κάνουμε αν τους συναντήσουμε
Ενώ οι πελαργοί θα έπρεπε να έχουν αναχωρήσει το φθινόπωρο για χώρες με πιο θερμά κλίματα, τους συναντάμε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
Το είδαμε κι αυτό! Πελαργοί στην Αγία Παρασκευή Φθιώτιδας, στην καρδιά του χειμώνα.
Γιατί μας κάνει εντύπωση; Επειδή είναι μεταναστευτικά πουλιά και κανονικά θα έπρεπε να έχουν αναχωρήσει το φθινόπωρο για χώρες με πιο θερμά κλίματα, κυρίως στην Αφρική.
