Γιατί ένας σκύλος μπορεί να «ξεχάσει» ξαφνικά την εκπαίδευση για την τουαλέτα του
Η εκπαίδευση για την τουαλέτα είναι από τα πρώτα και πιο βασικά πράγματα που πρέπει να μάθουμε στον σκύλο μας.
Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε όταν υιοθετήσουμε έναν σκύλο είναι η εκπαίδευση για την τουαλέτα. Είναι από τα πιο βασικά και χρήσιμα που πρέπει να μάθει και όσο πιο νωρίς το μάθει, τόσο καλύτερα θα ζει και εκείνος και εμείς.
Όσο είναι κουτάβι και δεν έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του ίσως να χρησιμοποιήσουμε τις πάνες για βοήθεια. Μόλις παίρνουμε το πράσινο φως από τον κτηνίατρο, οι περισσότεροι ξεκινούμε τις βόλτες έξω, τις λιχουδιές και την επιβράβευση σε κάθε φορά που κάνει τις ανάγκες του στο πάρκο. Κάποιοι σκύλοι μαθαίνουν γρήγορα την τουαλέτα, άλλοι θέλουν περισσότερο χρόνο. Αυτό εξαρτάται και από εμάς, από το πόσο επίμονοι θα είμαστε, αλλά και πόσο χρόνο θα αφιερώνουμε καθημερινά στην εκπαίδευση.
