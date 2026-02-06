Γιατί ένας σκύλος μπορεί να «ξεχάσει» ξαφνικά την εκπαίδευση για την τουαλέτα του

Η εκπαίδευση για την τουαλέτα είναι από τα πρώτα και πιο βασικά πράγματα που πρέπει να μάθουμε στον σκύλο μας.