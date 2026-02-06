Ο χαμογελαστός Σνότυ ζούσε άσχημα- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
O Σνότυ είναι ένας τσοπανάκος όλο αγάπη και χαρά. Πέρασε δύσκολα τα πρώτα χρόνια της ζωής του αλλά τώρα είναι καλά και ψάχνει ένα σπίτι.
Ο Σνότυ ζούσε δυστυχισμένος σε ένα μέρος που τον κακοποιούσαν. Μέσα όμως στην ατυχία του στάθηκε τυχερός καθώς διασώθηκε από τους ανθρώπους του Φιλοζωικού Σωματείου Δωρίδος, οι οποίοι έχουν σώσει πολλά σκυλάκια στην περιοχή.
Έτσι έφυγε από το μέρος που ήταν και άλλαξε η ζωή του. Φιλοξενείται προσωρινά και ψάχνει μια δεύτερη ευκαιρία για να ζήσει ευτυχισμένος και με αγάπη.
