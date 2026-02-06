Γιατί αρέσει στη γάτα σας να κάθεται σε στενά μέρη
Οι γάτες βολεύονται στα πιο περίεργα και στενά μέρη. Οι γατοκηδεμόνες της παρέας μπορούν να μας το επιβεβαιώσουν.
Κάθε φορά που ανοίγουν ένα μικρό πακέτο, ο αίλουρός τους χώνεται εκεί μέσα. Ή πολλές φορές ψάχνουν τη γάτα τους και την βρίσκουν κουλουριασμένη σε ένα στενό ράφι της βιβλιοθήκης.
Είναι να απορείς και πώς χωράνε αλλά και πώς νιώθουν άνετα να στριμώχνονται σε μικρά και φαινομενικά άβολα μέρη.
Όμως, σε αυτό το άρθρο θα βάλουμε “τέλος” σε όλα τα ερωτηματικά και θα εξηγήσουμε ακόμα μια περίεργη συμπεριφορά αυτών των μικρών κυριών.
Ας δούμε, λοιπόν, τους λόγους που αρέσει στη γάτα σας να κάθεται σε στενά μέρη.
