Σκύλοι- Γάτες: Ό,τι ισχύει για τον σκύλο δεν ισχύει για τη γάτα- 8 διαφορές στη φροντίδα τους που συνήθως αγνοούμε
Σκύλοι- Γάτες: Ό,τι ισχύει για τον σκύλο δεν ισχύει για τη γάτα- 8 διαφορές στη φροντίδα τους που συνήθως αγνοούμε
Πολλοί κηδεμόνες κάνουν το λάθος να θεωρούν πως ό,τι ισχύει για τον σκύλο ισχύει και για τη γάτα. Αυτό όμως μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.
Οι σκύλοι και οι γάτες μοιράζονται το σπίτι μας και έχουν μια θέση στην καρδιά μας. Δεν είναι όμως το ίδιο. Βιολογικά και συμπεριφορικά είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζώα.
Υπάρχουν πολλοί κηδεμόνες που κάνουν το λάθος να πιστεύουν πως ό,τι ισχύει για τον σκύλο τους ισχύει και για τη γάτα τους. Δυστυχώς αυτό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.
Είτε είστε λάτρεις της γάτας είτε αφοσιωμένοι στους σκύλους- ή ζείτε και με τα δύο αυτά ζώα- τα βλέπετε ως τους καλύτερους τετράποδους φίλους σας. Οι γάτες έχουν τις δικές τους επιθυμίες, τις δικές τους ιδιοτροπίες και διαφορετικές ανάγκες. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους σκύλους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Υπάρχουν πολλοί κηδεμόνες που κάνουν το λάθος να πιστεύουν πως ό,τι ισχύει για τον σκύλο τους ισχύει και για τη γάτα τους. Δυστυχώς αυτό μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο.
Είτε είστε λάτρεις της γάτας είτε αφοσιωμένοι στους σκύλους- ή ζείτε και με τα δύο αυτά ζώα- τα βλέπετε ως τους καλύτερους τετράποδους φίλους σας. Οι γάτες έχουν τις δικές τους επιθυμίες, τις δικές τους ιδιοτροπίες και διαφορετικές ανάγκες. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τους σκύλους.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα