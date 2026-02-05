Τι δεν πρέπει να ταΐζoυμε τον ηλικιωμένο σκύλο μας
Τι δεν πρέπει να ταΐζoυμε τον ηλικιωμένο σκύλο μας

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε στάδιο της ζωής του τι πραγματικά έχει ανάγκη ο σκύλος μας, ώστε να τον βοηθήσουμε να παραμείνει υγιής μέχρι το τέλος.

Καθώς ο σκύλος μας μεγαλώνει, οι ανάγκες του αλλάζουν. Χρειάζεται περισσότερη φροντίδα, συχνότερες επισκέψεις στον κτηνίατρο και εξετάσεις, διαφορετικό τρόπο άσκησης, διαφορετικό αλλά σταθερό πρόγραμμα, και φυσικά διαφορετική διατροφή.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε στάδιο της ζωής του τι πραγματικά έχει ανάγκη, ώστε να τον βοηθήσουμε να παραμείνει χαρούμενος και υγιής μέχρι το τέλος.

Σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τη διατροφή του ηλικιωμένου σκύλου μας, καθώς παίζει σπουδαίο ρόλο στη συνολική του υγεία.

