Γιατί οι γάτες είναι τόσο πολύ καθαρές; Δείτε 5 λιγότερο γνωστούς λόγους που εντυπωσιάζουν
Οι γάτες ξοδεύουν το 50% του χρόνου τους στο να πλένονται ώστε να είναι απολύτως καθαρές. Τι κρύβεται όμως πίσω από αυτή την τελετουργία;
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι γάτες αφιερώνουν το 50% του χρόνου τους που είναι ξύπνιες -και δεν είναι και πολλές ώρες- στο να πλένονται τόσο σχολαστικά ώστε να είναι πεντακάθαρες; Τι κρύβεται άραγε πίσω από αυτή την τελετουργία;
Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα από όλα είναι ότι η γλώσσα της γάτας, όπως καταλαβαίνουμε, παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθαριότητά της. Πρόκειται για ένα μοναδικό όργανο, καλυμμένο με μυτερές- αγκαθωτές- προεξοχές που είναι λυγισμένες προς την ίδια κατεύθυνση, γνωστές ως κωνικές θηλές (conical papillae).
