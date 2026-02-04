Τι μπορούμε να κάνουμε αν δεν αρέσουν οι αγκαλιές στη γάτα μας
Ίσως να είναι απογοητευτικό να έχετε μια γάτα που δεν της αρέσει να την σηκώνουν, όταν το μόνο που θέλετε είναι να της δείξετε αγάπη.
Οι περισσότερες γάτες λατρεύουν κάθε μορφή τρυφερότητας και απολαμβάνουν τα χάδια και τις αγκαλιές μας. Υπάρχουν ωστόσο και κηδεμόνες που παρατηρούν ότι η αγαπημένη τους γάτα δεν φαίνεται να θέλει καθόλου τη σωματική επαφή.
Τι κάνει; Απομακρύνεται όταν την χαϊδεύουν και πηδάει μακριά όταν προσπαθούν να την σηκώσουν. Μπορεί να είναι απογοητευτικό να έχετε μια γάτα που δεν της αρέσει να την σηκώνουν, όταν το μόνο που θέλετε είναι να της δείξετε αγάπη.
Ωστόσο είναι σημαντικό να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά της και το τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τη σχέση μας μαζί της όταν η γάτα μας δεν αγαπάει την επαφή.
Ας δούμε τους πιο συχνούς λόγους για τους οποίους μια γάτα μπορεί να μην θέλει να τη σηκώνουν και να την κρατούν αγκαλιά:
Οι αγκαλιές είναι άγνωστες στη φύση τους
Οι γάτες δεν αλληλεπιδρούν ποτέ σηκώνοντας η μία την άλλη, αλλά επικοινωνούν με το σώμα τους και τις μυρωδιές. Το να τις σηκώνουν και να τις κρατούν δεν είναι κάτι φυσικό για αυτές. Στην πραγματικότητα, μοιάζει περισσότερο με την αίσθηση ότι αρπάζεται από κάποιο άλλο ζώο. Ορισμένες γάτες είναι λιγότερο ανεκτικές σε αυτό το συναίσθημα.
