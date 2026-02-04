Ερευνητές ανακάλυψαν μέδουσα που φτάνει σε μέγεθος όσο ένα σχολικό λεωφορείο - Δείτε το βίντεο
Ερευνητές ανακάλυψαν μέδουσα που φτάνει σε μέγεθος όσο ένα σχολικό λεωφορείο - Δείτε το βίντεο
Η μέδουσα είναι γνωστή και ως Stygiomedusa gigantea ή γιγάντια μέδουσα φάντασμα.
Ένα εντυπωσιακό βίντεο κατάφερε να καταγράψει μια ομάδα ερευνητών στα ανοιχτά των ακτών της Αργεντινής, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης αποστολής της.
Στα πλάνα βλέπουμε μια σπάνια μέδουσα, η οποία μπορεί να φτάσει σε μέγεθος όσο ένα σχολικό λεωφορείο.
Σύμφωνα με το Schmidt Ocean Institute, οι επιστήμονες, που επέβαιναν στο ερευνητικό σκάφος Falkor, αναφέρουν ότι έχουν βρει 28 νέα είδη, μεταξύ των οποίων είναι τα θαλάσσια σκουλήκια, οι αχινοί, τα θαλάσσια σαλιγκάρια και οι θαλάσσιες ανεμώνες. Κατέγραψαν, επίσης, τον μεγαλύτερο γνωστό κοραλλιογενή ύφαλο, Bathelia candida, που βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε κατά μήκος της ακτογραμμής της Αργεντινής, από το Salado-Colorado Kilometer scarp (γκρεμός Salado-Colorado) έως τα ανοικτά των ακτών της Γης του Πυρός, και σε δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα βάθους.
Στο βίντεο, λοιπόν, που κατέγραψαν οι ερευνητές μπορούμε να θαυμάσουμε μια σπάνια γιγάντια μέδουσα, σε βάθος 253 μέτρων. Το σώμα της μέδουσας που μοιάζει με καμπάνα, μπορεί να φτάσει σε διάμετρο το 1 μέτρο, ενώ τα πλοκάμια της μπορούν να φτάσουν σε μήκος τα 10 μέτρα.
