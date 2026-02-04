Γιατί γυαλίζουν τα μάτια των σκύλων στο σκοτάδι
Για να καταλάβουμε γιατί τα μάτια των σκύλων γυαλίζουν στο σκοτάδι πρέπει να εξηγήσουμε την ανατομία τους.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τα μάτια των σκύλων γυαλίζουν στο σκοτάδι; Σίγουρα έχετε δει την λάμψη για την οποία μιλάμε, και που κάνει τα μάτια των πιο πιστών φίλων του ανθρώπου να φαίνονται σαν πράσινοι, κίτρινοι ή πορτοκαλί καθρέφτες.
Οι σκύλοι έχουν στα μάτια τους ένα ειδικό στρώμα, που ονομάζεται tapetum lucidum. Αυτό το στρώμα κυττάρων βρίσκεται πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και αντανακλά το φως που εισέρχεται στο μάτι. Ουσιαστικά, λειτουργεί σαν καθρέπτης του φωτός μέσα στο μάτι και ενισχύει τη νυχτερινή όραση των σκύλων. Άρα, τα μάτια τους δεν γυαλίζουν, αλλά στην πραγματικότητα αντανακλούν φως.
Το φως, λοιπόν, “ταξιδεύει” στα μάτια και έτσι οι σκύλοι είναι σε θέση να βλέπουν αρκετά καλά στο σκοτάδι.
Οι άνθρωποι βλέπουν, είτε σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είτε σε φωτογραφίες, αυτό το ανακλώμενο φως να έχει πράσινο, κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα.
Η διαδρομή του φωτός αναλυτικά
Ας δούμε τη διαδρομή του φωτός λίγο πιο αναλυτικά. Το φως εισέρχεται στο μάτι μέσω του κερατοειδούς, του διαφανούς χιτώνα στο πρόσθιο μέρος του ματιού. Στη συνέχεια “ταξιδεύει” μέσω της κόρης, της μαύρης, δηλαδή, κυκλικής οπής στο κέντρο της ίριδας. Η ίριδα αλλάζει μέγεθος και ελέγχει την ποσότητα του φωτός που περνάει μέσω της κόρης. Αφού περάσει από την κόρη, το φως προσκρούει στον φακό, που είναι μια διαφανής δομή πίσω από την ίριδα και αλλάζει την κυρτότητά του για να εστιάσει το φως στον αμφιβληστροειδή, λειτουργώντας παρόμοια με φακό φωτογραφικής μηχανής.
