Συγκίνηση για τον Τάσο, τον αδέσποτο σκύλο που αγάπησε όλη η Χαλκίδα και που δεν ζει πια
TOPETMOU

Ο Τάσος, ο πιο γνωστός και αγαπητός αδέσποτος σκύλος της Χαλκίδας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 17 ετών. Θα λείψει σε όλους!

Όσοι γνώριζαν τον Τάσο έχουν να πουν μόνο καλά λόγια για αυτό τον αγαθό σκυλάκο. Ήταν γνωστός σε όλους όσοι ζούσαν και εργάζονταν στην παραλία της Χαλκίδας και την ευρύτερη περιοχή. Συμμετείχε αθόρυβα σε γιορτές, βόλτες, εξερευνήσεις και ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν με τη φιλοζωία. Η στάση και ο χαρακτήρας του έσωσαν και άλλα αδέσποτα ζώα στην περιοχή, αφού εξαιτίας του όλοι άρχισαν να βλέπουν τα αόρατα αυτά ζώα και να τα φροντίζουν περισσότερο.

