Συγκίνηση για τον Τάσο, τον αδέσποτο σκύλο που αγάπησε όλη η Χαλκίδα και που δεν ζει πια
Συγκίνηση για τον Τάσο, τον αδέσποτο σκύλο που αγάπησε όλη η Χαλκίδα και που δεν ζει πια
Ο Τάσος, ο πιο γνωστός και αγαπητός αδέσποτος σκύλος της Χαλκίδας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 17 ετών. Θα λείψει σε όλους!
Όσοι γνώριζαν τον Τάσο έχουν να πουν μόνο καλά λόγια για αυτό τον αγαθό σκυλάκο. Ήταν γνωστός σε όλους όσοι ζούσαν και εργάζονταν στην παραλία της Χαλκίδας και την ευρύτερη περιοχή. Συμμετείχε αθόρυβα σε γιορτές, βόλτες, εξερευνήσεις και ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους να ασχοληθούν με τη φιλοζωία. Η στάση και ο χαρακτήρας του έσωσαν και άλλα αδέσποτα ζώα στην περιοχή, αφού εξαιτίας του όλοι άρχισαν να βλέπουν τα αόρατα αυτά ζώα και να τα φροντίζουν περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα