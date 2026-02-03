Πώς θα καταλάβετε αν μια γάτα θέλει χάδια
Βλέπετε μια γάτα- ή τη γάτα σας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό; Να πάτε να τη χαϊδέψετε. Πώς θα καταλάβετε όμως ότι και εκείνη θέλει;
Η αλήθεια είναι ότι η παρόρμησή μας όταν δούμε γάτα έρχεται πριν από τη σκέψη αν εκείνη θέλει. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν σκεφτόμαστε πάντα αν η γάτα εκείνη την ώρα θέλει αγάπες και χάδια. Πάμε και ...ό,τι γίνει.
Πρέπει όμως να αντισταθούμε στην παρόρμησή μας αν δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Για αυτό θα σας δώσουμε μερικές πληροφορίες ώστε να είστε σίγουροι ότι μια γάτα θέλει χάδια και ότι δεν θα γεμίσουν τα χέρια σας γρατζουνιές.
