Πώς θα καταλάβετε αν μια γάτα θέλει χάδια
TOPETMOU

Πώς θα καταλάβετε αν μια γάτα θέλει χάδια

Βλέπετε μια γατούλα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό; Να πάτε να τη χαϊδέψετε.

Πώς θα καταλάβετε αν μια γάτα θέλει χάδια
Βλέπετε μια γάτα- ή τη γάτα σας. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό; Να πάτε να τη χαϊδέψετε. Πώς θα καταλάβετε όμως ότι και εκείνη θέλει;

Η αλήθεια είναι ότι η παρόρμησή μας όταν δούμε γάτα έρχεται πριν από τη σκέψη αν εκείνη θέλει. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν σκεφτόμαστε πάντα αν η γάτα εκείνη την ώρα θέλει αγάπες και χάδια. Πάμε και ...ό,τι γίνει.

Πρέπει όμως να αντισταθούμε στην παρόρμησή μας αν δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Για αυτό θα σας δώσουμε μερικές πληροφορίες ώστε να είστε σίγουροι ότι μια γάτα θέλει χάδια και ότι δεν θα γεμίσουν τα χέρια σας γρατζουνιές.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network