Χελωνάκι με 2 κεφάλια εντοπίστηκε στην Αιτωλοακαρνανία
Η φύση δεν παύει ποτέ να μας εκπλήσσει, αποκαλύπτοντας σπάνια και εντυπωσιακά φαινόμενα που μοιάζουν σχεδόν απίστευτα.
Πριν από λίγες ημέρες, ένα χελωνάκι με 2 κεφάλια εντοπίστηκε ζωντανό σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, θυμίζοντάς μας για άλλη μια φορά πόσο θαυμαστός είναι ο φυσικός κόσμος. Το χελωνάκι αναμένεται να μεταφερθεί και να εξεταστεί από την ANIMA. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
