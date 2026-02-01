Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις πάπιες που συναντάμε στις λίμνες

Είναι πολλές οι φορές που οι επισκέπτες μιας λίμνης κάνουν την απλή κίνηση να ταΐσουν τις πάπιες, και όποιο άλλο πλάσμα ζει εκεί.