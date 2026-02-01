Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις πάπιες που συναντάμε στις λίμνες
Είναι πολλές οι φορές που οι επισκέπτες μιας λίμνης κάνουν την απλή κίνηση να ταΐσουν τις πάπιες, και όποιο άλλο πλάσμα ζει εκεί.
Τι πιο ωραίο από μια κυριακάτικη βόλτα σε μια κοντινή λίμνη, είτε πρόκειται για τον Εθνικό Κήπο και το Πάρκο Τρίτση, είτε για αυτές στην περιφέρεια, όπως στην Καστοριά και τα Ιωάννινα. Ανάλογα με το πού ζούμε, είναι ωραία εικόνα να περπατάμε δίπλα στο νερό και να ταΐζουμε τις πάπιες.
Είναι πολλές οι φορές είτε εμείς είτε οι επισκέπτες της λίμνης, μικροί και μεγάλοι, κάνουν την απλή κίνηση να ταΐσουν τις πάπιες, τους κύκνους και ό,τι άλλο πλασματάκι βλέπουμε να ζει εκεί. Όσο πιο πολύ φαγητό προσφέρουμε τόσο πιο πολλά από αυτά τα ζώα πλησιάζουν.
Σε όλη αυτή τη γαλήνια εικόνα, ένα πράγμα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ότι ταΐζουμε τις πάπιες και τους υπόλοιπους ένοικους της λίμνης ακατάλληλα πράγματα. Από ψωμί και μπισκότα, μέχρι κουλούρια και γαριδάκια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει διπλό πρόβλημα, αφού θα επηρεάσει και τα πτηνά, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον και το νερό της λίμνης.
Για ποιο λόγο κινδυνεύουν οι πάπιες, οι χήνες και τα υπόλοιπα ζώα
