Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις πάπιες που συναντάμε στις λίμνες
TOPETMOU

Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις πάπιες που συναντάμε στις λίμνες

Είναι πολλές οι φορές που οι επισκέπτες μιας λίμνης κάνουν την απλή κίνηση να ταΐσουν τις πάπιες, και όποιο άλλο πλάσμα ζει εκεί.

Γιατί δεν πρέπει να ταΐζουμε τις πάπιες που συναντάμε στις λίμνες
Τι πιο ωραίο από μια κυριακάτικη βόλτα σε μια κοντινή λίμνη, είτε πρόκειται για τον Εθνικό Κήπο και το Πάρκο Τρίτση, είτε για αυτές στην περιφέρεια, όπως στην Καστοριά και τα Ιωάννινα. Ανάλογα με το πού ζούμε, είναι ωραία εικόνα να περπατάμε δίπλα στο νερό και να ταΐζουμε τις πάπιες.

Είναι πολλές οι φορές είτε εμείς είτε οι επισκέπτες της λίμνης, μικροί και μεγάλοι, κάνουν την απλή κίνηση να ταΐσουν τις πάπιες, τους κύκνους και ό,τι άλλο πλασματάκι βλέπουμε να ζει εκεί. Όσο πιο πολύ φαγητό προσφέρουμε τόσο πιο πολλά από αυτά τα ζώα πλησιάζουν.

Σε όλη αυτή τη γαλήνια εικόνα, ένα πράγμα μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Ότι ταΐζουμε τις πάπιες και τους υπόλοιπους ένοικους της λίμνης ακατάλληλα πράγματα. Από ψωμί και μπισκότα, μέχρι κουλούρια και γαριδάκια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει διπλό πρόβλημα, αφού θα επηρεάσει και τα πτηνά, αλλά και το ίδιο το περιβάλλον και το νερό της λίμνης.

Για ποιο λόγο κινδυνεύουν οι πάπιες, οι χήνες και τα υπόλοιπα ζώα

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network