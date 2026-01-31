Φυσικές λιχουδιές για γάτες: Υγιεινές και νόστιμες επιλογές που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας
Φυσικές λιχουδιές για γάτες: Υγιεινές και νόστιμες επιλογές που υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σας
Υπάρχουν αρκετά τρόφιμα που τρώμε εμείς και μπορούν να καταναλωθούν και από τις γάτες μας ως περιστασιακή λιχουδιά.
Πόσες φορές θελήσατε να δώσετε στη γάτα σας λιχουδιές και είχαν τελειώσει; Πόσες φορές σκεφτήκατε τι μπορείτε να της δώσετε για να την επιβραβεύσετε; Κάτι, όμως, που να είναι φυσική και ταυτόχρονα υγιεινή λιχουδιά. Κάτι που μπορείτε άνετα να το μοιραστείτε μαζί της.
Αν και στο εμπόριο κυκλοφορούν πολλές λιχουδιές με θρεπτικά συστατικά, τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με το φαγητό που τρώμε εμείς, για τον απλούστατο λόγο ότι οι γάτες θέλουν να τρώνε ό,τι τρώει και ο κηδεμόνας τους. Είναι λιχούδες, δεν μπορούν να το κρύψουν.
Ευτυχώς, υπάρχουν αρκετά τρόφιμα που τρώμε εμείς και μπορούν να καταναλωθούν και από τις γάτες ως περιστασιακή λιχουδιά.
Ετοιμάσαμε, λοιπόν, μια λίστα με τις ανθρώπινες τροφές που μπορείτε να προσφέρετε ως λιχουδιά στη γάτα σας.
Κοτόπουλο
Οι γάτες λατρεύουν το κρέας – κάτι απολύτως λογικό καθώς είναι υποχρεωτικά σαρκοφάγα ζώα. Το κοτόπουλο είναι στο top της λίστας τους με τα αγαπημένα τους φαγητά. Οπότε, μπορείτε να προσφέρετε στη γάτα σας κοτόπουλο σαν λιχουδιά. Αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, η οποία βοηθάει στην διατήρηση της υγείας της. Αποφύγετε το τηγανητό κοτόπουλο, τα λάδια και τα καρυκεύματα, διότι μπορεί να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές. Τα κόκαλα είναι απαγορευμένα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν πνιγμό ή τραυματισμούς στο πεπτικό σύστημα.
