Πονάει ο θάνατος ενός κατοικιδίου όσο και η απώλεια ενός συγγενή; Τι δείχνει μια νέα έρευνα
Μια έρευνα έρχεται να συγκρίνει το πένθος που νιώθουμε για το ζώο μας, με το αντίστοιχο όταν πεθαίνει κάποιο μέλος της οικογένειάς μας.
Όσοι έχουμε ζήσει με έναν σκύλο ή μια γάτα, δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε την αγαπημένη μας στιγμή μαζί του. Όταν όμως πρόκειται για την χειρότερη, όλοι λέμε την ίδια: O θάνατός τους.
Θα ξεκινήσω με μια προσωπική εξομολόγηση. Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου υπάρχει ακόμη η ζώνη ασφαλείας του σκύλου μου του Άλφι και στο πορτ μπαγκάζ το μαξιλάρι και το παιχνίδι που του έβαζα. Εκεί υπάρχουν και οι πάνες του, καθώς και δύο κούτες με αντικείμενά του. Στο σπίτι, μπροστά από τον καναπέ υπάρχει το πουφ του, το δεύτερο συρτάρι στην κουζίνα έχει παιχνίδια, λιχουδιές, μωρομάντηλα, ενώ στον καναπέ σκεπάζομαι με την κουβέρτα που τυλιγόταν μέχρι την τελευταία του ανάσα. Έφυγε πριν 8 μήνες, όμως δεν υπάρχει μέρα που να μην τον σκεφτώ. Όταν βλέπω άλλους σκύλους σκέφτομαι σενάρια για το πώς θα αντιδρούσε, όταν κόβω καρότα δακρύζω σαν να έκοβα κρεμμύδια, επειδή θυμάμαι πως ήταν από κάτω και περίμενε το μερίδιό του, κουνώντας την ουρίτσα του. Χώρια ο βουβός πόνος, τα κλάματα στο αυτοκίνητο και στην τουαλέτα της δουλειάς.
Δεν είμαι η μόνη που ζω τέτοιες καταστάσεις και το γνωρίζω. Ο θάνατος του κατοικίδιου είναι ουσιαστικά η απώλεια ενός μέλους της οικογένειας, του καλύτερου και πιο πιστού μας φίλου, της τετράποδης παρέας μας, που είναι σιωπηλά εκεί να μας υποδέχεται κάθε μέρα.
Μια έρευνα που δημοσίευσε το ακαδημαϊκό περιοδικό PLOS One έρχεται να συγκρίνει το πένθος που νιώθουμε για τον σκύλο και τη γάτα μας, με το αντίστοιχο όταν πεθαίνει κάποιο μέλος της οικογένειάς μας.
