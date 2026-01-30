Όχι μόνο ασθένειες: Τι πραγματικά διαισθάνονται οι σκύλοι για τους ανθρώπους και το περιβάλλον

Όσο κι αν συχνά λέμε πως οι σκύλοι μοιάζουν πολύ με τους ανθρώπους, η αλήθεια είναι πως αντιλαμβάνονται τον κόσμο πολύ διαφορετικά.