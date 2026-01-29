Με ποιον τρόπο αντιδρούν οι γάτες όταν πεθαίνει ένα άλλο κατοικίδιο στο σπίτι
TOPETMOU

Με ποιον τρόπο αντιδρούν οι γάτες όταν πεθαίνει ένα άλλο κατοικίδιο στο σπίτι

Μπορούν οι γάτες να νιώσουν πένθος μετά τον θάνατο ενός άλλου ζώου που ζούσαν μαζί; Και αν ναι, πώς θα αντιδράσουν;

Με ποιον τρόπο αντιδρούν οι γάτες όταν πεθαίνει ένα άλλο κατοικίδιο στο σπίτι
Όλοι θα βρεθούμε δυστυχώς αντιμέτωποι με τον θάνατο ενός κατοικιδίου. Αν υπάρχει γάτα στο σπίτι, θα αναρωτηθούμε: Μπορούν οι γάτες να βιώσουν πένθος μετά τον θάνατο του άλλου ζώου; Και πώς θα αντιδράσουν;

Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε το 2024 στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένες γάτες εμφανίζουν αλλαγές στη συμπεριφορά τους μετά την απώλεια ενός «συγκάτοικου», είτε πρόκειται για άλλη γάτα είτε για σκύλο.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network