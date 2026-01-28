Η παράξενη συμπεριφορά του ζώου σας που μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό
Η παράξενη συμπεριφορά του ζώου σας που μπορεί να είναι κάτι πολύ σοβαρό
Υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που αν τη δούμε στο ζώο μας, θα πρέπει να δράσουμε αμέσως.
Μερικές φορές οι σκύλοι και οι γάτες κάνουν περίεργα πράγματα που μας φαίνονται αστεία. Όμως υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά που δεν είναι καθόλου αθώα και μπορεί να σημαίνει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αυτή η συμπεριφορά λέγεται head pressing (πίεση του κεφαλιού).
Το head pressing είναι όταν το κατοικίδιό σας:
-Πιέζει επίμονα και καταναγκαστικά το κεφάλι του σε τοίχο, έπιπλα ή άλλα σκληρά αντικείμενα.
-Μένει έτσι για ώρα ή το επαναλαμβάνει αρκετές φορές.
-Καμιά φορά «κολλάει» σε μια γωνία και μένει εκεί.
