Φοβάται ο σκύλος σας όποιον σκύλο τον πλησιάζει; Οι λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό
TOPETMOU

Πώς θα καταλάβετε ότι ο σκύλος σας φοβάται και πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε

Η σκηνή είναι γνωστή σε πολλούς από εμάς τους κηδεμόνες σκύλων. Είμαστε βόλτα με το κατοικίδιό μας και συναντάμε ένα άλλο σκυλάκι. Το δικό μας αρχίζει να τραβάει το λουρί του για να φύγει μακριά, να κρύβεται, να τρέμει ή ακόμα και να γαβγίζει. Με άλλα λόγια, ο σκύλος μας φοβάται επειδή ένας άλλος άγνωστος – ή και όχι – σκύλος τον πλησίασε.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ο σκύλος μας μπορεί να φοβάται άλλους σκύλους. Όπως, επίσης, υπάρχουν και διάφορες αντιδράσεις που μπορεί να εμφανίσει το κατοικίδιό μας, αναλόγως την περίσταση.

Best of Network