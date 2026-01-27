Εμφάνιση λύκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν τους συναντούν
Εμφάνιση λύκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν τους συναντούν

Η Καλλιστώ δίνει οδηγίες προς τους πολίτες για το πώς πρέπει να φέρονται όταν αντιληφθούν την ύπαρξη λύκων.

Εμφάνιση λύκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν οι πολίτες όταν τους συναντούν
Όλο και πιο συχνά ακούμε για λύκους που φτάνουν σε αστικό ιστό και τις πόρτες σπιτιών και αυλών. Η πιο πρόσφατη εμφάνιση αγέλης λύκων έγινε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης πριν λίγες μέρες.

Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ εξέδωσε δελτίο τύπου με οδηγίες προς τους πολίτες για το πώς πρέπει να φέρονται όταν αντιληφθούν την ύπαρξη λύκων κοντά τους.

