Επιτρέπεται να δώσετε γάλα στη γάτα σας; Τι πρέπει να προσέξετε

Μήπως πρόκειται για μια επικίνδυνη συνήθεια; Τι πρέπει να προσέξετε πριν γεμίσετε το μπολ της γάτας σας με γάλα.