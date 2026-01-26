Αυτή είναι η συνήθεια που δεν σκεφτόμαστε και μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής της γάτας μας
Είναι εύκολο να κακομάθεις μια γάτα. Σαν τα παιδιά που συχνά τους κάνουμε όλα τα χατίρια. Το ίδιο και με τη γάτα. Ό,τι θέλει η κυρία τής το δίνουμε.
Είναι εύκολο να κακομάθεις μια γάτα. Σαν τα παιδιά που συχνά τους κάνουμε όλα τα χατίρια ενώ δεν θα έπρεπε. Το ίδιο και με τη γάτα. Ό,τι θέλει η κυρία τής το δίνουμε. Μήπως όμως θα έπρεπε να της χαλάμε πού και πού τα χατίρια;
Ένα χατίρι- το πιο βασικό- που της κάνουμε, το οποίο φαίνεται ασφαλές και γεμάτο αγάπη, μπορεί στην πραγματικότητα να αφαιρέσει χρόνια από τη ζωή της γάτας μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι αυτό; Η συνήθεια να της δίνουμε φαγητό και λιχουδιές όταν εκείνη ζητάει. Συνέχεια δηλαδή. Και εμείς βλέπουμε τη γατούλα μας χοντρούλα και δεν μας χτυπάει κάποιο καμπανάκι. Για να μην πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις κηδεμόνων που τους αρέσει η γάτα τους να είναι τροφαντή και με παραπάνω κιλάκια. Τα πράγματα όμως δεν πρέπει να είναι έτσι. Με το να ταΐζουμε συνέχεια τη γάτα μας κακό της κάνουμε και όχι καλό. Και όταν θα το καταλάβουμε, θα είναι πλέον αργά.
Οι σύγχρονες οικόσιτες γάτες κάθονται πολύ περισσότερο από τους προγόνους τους και, παρότι η ζωή στο σπίτι τις προστατεύει από αυτοκίνητα, άλλα ζώα και άλλους εξωτερικούς κινδύνους, εντούτοις αυτό έχει οδηγήσει σε απότομη αύξηση της παχυσαρκίας και των σχετικών ασθενειών. Η ζωή μέσα στο σπίτι μπορεί να είναι ασφαλής, αλλά πρέπει να είναι και δραστήρια. Η κατανόηση των κινδύνων της ακινησίας και της κακής διατροφής είναι το πρώτο βήμα για να βοηθήσετε τη γάτα σας να ζήσει περισσότερο.
Αυτό είναι άλλωστε κάτι που εύκολα καταλαβαίνουμε. Στο παρελθόν, οι γάτες περιπλανιόνταν ελεύθερα, κυνηγώντας και εξερευνώντας για ώρες κάθε μέρα. Αυτές οι δραστηριότητες τις κρατούσαν σε φόρμα, αδύνατες και πνευματικά δραστήριες. Σήμερα, οι περισσότερες γάτες ζουν αποκλειστικά μέσα στο σπίτι, γεγονός που έχει μειώσει δραστικά τα επίπεδα δραστηριότητάς τους και έχει οδηγήσει σε μια ”σιωπηλή επιδημία”, την παχυσαρκία.
