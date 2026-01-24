Πώς να χρησιμοποιείτε με ασφάλεια τα θερμαινόμενα μαξιλάρια και κρεβατάκια για σκύλους
Όπως ακριβώς και οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι μπορούν να επωφεληθούν από τη θερμότητα, όταν αυτή χρησιμοποιείται σωστά. Η ζέστη αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος, βοηθά τους τεταμένους μυς να χαλαρώσουν και μειώνει τη δυσκαμψία των αρθρώσεων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα αίσθημα άνεσης και θαλπωρής, παρόμοιο με έναν ήρεμο υπνάκο στον ήλιο.
Ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους σκύλους, για εκείνους που πάσχουν από αρθρίτιδα ή για ζώα που αναρρώνουν από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση, η σωστά εφαρμοσμένη θερμότητα μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα της ζωής τους. Ωστόσο, δεν έχουν όλοι οι σκύλοι τις ίδιες ανάγκες.
