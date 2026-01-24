Γιατί το παιχνίδι που λατρεύει το κατοικίδιό σας μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία του
Γιατί το παιχνίδι που λατρεύει το κατοικίδιό σας μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία του
Και όμως, υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να κάνουν κακό στην υγεία του ζώου μας και να του δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα.
Τα παιχνίδια είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους να δεθείτε με το κατοικίδιό σας. Ωστόσο, έχετε ποτέ αναρωτηθεί από τι υλικά είναι φτιαγμένα; Δυστυχώς, πολλά από αυτά περιέχουν πλαστικό - ένα υλικό που μπορεί να κάνει κακό στην υγεία του ζώου σας.
Όπως επισημαίνει το EarthDay.org: ''Τα πλαστικά και τα συνθετικά υλικά (όπως ο πολυεστέρας και το νάιλον) αποβάλλουν με την πάροδο του χρόνου μικροσκοπικά σωματίδια, γνωστά ως μικροπλαστικά. Αυτά αιωρούνται στον αέρα και εισπνέονται ή καταπίνονται από τα κατοικίδια μέσω του γλειψίματος και του παιχνιδιού.
