Παθαίνει ο σκύλος σας zoomies μετά το μπάνιο; Αυτοί είναι οι πιο πιθανοί λόγοι

Τι προσπαθεί να σας πει ο σκύλος σας την ώρα που φέρνει το απόλυτο χάος μέσα στο σπίτι;