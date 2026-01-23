Οι λόγοι που οι σκύλοι απολαμβάνουν να ξεκουράζονται κοντά μας
Το κάνουν μόνο λόγω αγάπης και άνεσης ή αυτή η γλυκιά συνήθεια κρύβει και άλλους παράγοντες;
Πόσες φορές δεν σας έχει συμβεί να κάθεστε στον καναπέ ή στο κρεβάτι και, μέσα σε λίγα λεπτά, ο σκύλος σας να βρίσκεται κολλητά δίπλα σας, συχνά ακουμπώντας το κεφάλι ή το σώμα του επάνω σας;
Γιατί άραγε ο σκύλος μας απολαμβάνει τόσο πολύ να ξεκουράζεται και να χαλαρώνει κοντά μας; Το κάνει μόνο λόγω αγάπης και άνεσης ή μήπως πίσω από αυτή τη γλυκιά συνήθεια, κρύβονται βιολογικοί αλλά και ψυχολογικοί παράγοντες;
Η φύση και τα ένστικτα επιβίωσης του σκύλου
Οι σκύλοι είναι κοινωνικά ζώα, που όταν ζουν ελεύθερα στη φύση, ζουν και επιβιώνουν σε ομάδες. Η ξεκούραση δίπλα στα άλλα μέλη της αγέλης δεν είναι μόνο θέμα συντροφικότητας αλλά και επιβίωσης. Τα σώματα που ακουμπούν το ένα το άλλο προσφέρουν ζεστασιά, ασφάλεια και άμεση αντίδραση σε πιθανό κίνδυνο.
