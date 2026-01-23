O κανόνας 90/10 για τον σκύλο – Τι είναι και γιατί τον αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες
TOPETMOU

O κανόνας 90/10 για τον σκύλο – Τι είναι και γιατί τον αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες

Ο σκύλος έχει έναν τρόπο να μας πείθει ότι πεινάει κι άλλο. Ίσως ο κανόνας 90/10 να μας σταματήσει από το να του δίνουμε παραπάνω λιχουδιές.

O κανόνας 90/10 για τον σκύλο – Τι είναι και γιατί τον αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες
Εκείνος μας κοιτάει με μάτια γεμάτα οίκτο και εμείς λυγίζουμε και του δίνουμε ένα ακόμη μπισκοτάκι. Όσο όμως κι αν μας ραγίζει η καρδιά, θα πρέπει να λέμε κάποια «όχι» στον σκύλο μας. Σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ο κανόνας 90/10.

Δύσκολα χαλάμε το χατίρι στον σκύλο μας, ειδικά όταν πρόκειται για φαγητό και λιχουδιές. Πάντα έχει έναν τρόπο να μας πείθει ότι δεν έχει χορτάσει, ότι πεινάει περισσότερο, ακόμη κι ότι είναι νηστικός για μέρες. Φυσικά και ξέρουμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά είναι άλλη μια ένδειξη της λαιμαργίας και της περιέργειας να δοκιμάσει αυτό που τρώμε.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network