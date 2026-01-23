O κανόνας 90/10 για τον σκύλο – Τι είναι και γιατί τον αγνοούν οι περισσότεροι κηδεμόνες
Ο σκύλος έχει έναν τρόπο να μας πείθει ότι πεινάει κι άλλο. Ίσως ο κανόνας 90/10 να μας σταματήσει από το να του δίνουμε παραπάνω λιχουδιές.
Εκείνος μας κοιτάει με μάτια γεμάτα οίκτο και εμείς λυγίζουμε και του δίνουμε ένα ακόμη μπισκοτάκι. Όσο όμως κι αν μας ραγίζει η καρδιά, θα πρέπει να λέμε κάποια «όχι» στον σκύλο μας. Σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ο κανόνας 90/10.
Δύσκολα χαλάμε το χατίρι στον σκύλο μας, ειδικά όταν πρόκειται για φαγητό και λιχουδιές. Πάντα έχει έναν τρόπο να μας πείθει ότι δεν έχει χορτάσει, ότι πεινάει περισσότερο, ακόμη κι ότι είναι νηστικός για μέρες. Φυσικά και ξέρουμε πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, αλλά είναι άλλη μια ένδειξη της λαιμαργίας και της περιέργειας να δοκιμάσει αυτό που τρώμε.
