Τι γίνεται αν δεν νιώσετε αμέσως συναισθηματικό δέσιμο με το νέο σας κατοικίδιο
Μετά την υιοθεσία αρκετοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν έκαναν λάθος επιλογή ή αν δεν είναι «φτιαγμένοι» για να αγαπήσουν ένα κατοικίδιο.
Η απόφαση έχει παρθεί με προσμονή και λαχτάρα. Η σκέψη της συντροφιάς, της αγάπης και της καθημερινής παρουσίας ενός κατοικιδίου γεννά ενθουσιασμό πολύ πριν αυτό φτάσει στο σπίτι.
Η υιοθεσία ενός κατοικιδίου δεν είναι μια παρόρμηση της στιγμής, αλλά μια συνειδητή, υπεύθυνη πράξη για μια ολόκληρη ζωή. Και ακριβώς γι’ αυτό, όταν το ζώο τελικά περνά το κατώφλι του σπιτιού μας, οι προσδοκίες είναι συχνά μεγάλες.
