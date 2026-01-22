Τι θέλει να μας πει η γάτα μας όταν μας αγγίζει με το πόδι της
Η συμπεριφορά της αυτή μπορεί να σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα, ανάλογα με το πλαίσιο και φυσικά τον χαρακτήρα της.
Οι γάτες έχουν πολλούς τρόπους να “μιλούν” με τους ανθρώπους τους. Μια από τις πιο συχνές μορφές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν είναι το άγγιγμα με το πόδι τους. Μπορεί να είναι μια απαλή επαφή στο χέρι, στο πόδι ή ακόμη και στο πρόσωπο την ώρα που κοιμόμαστε.
