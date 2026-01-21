Η πανέμορφη και τρυφερή Τσίκα εγκαταλείφθηκε όταν ήταν μωρό. Αν την υιοθετήσετε, θα σας κλέψει την καρδιά
Όμορφη, τσαχπίνα και ανθρωποκεντρική, η σκυλίτσα Τσίκα αξίζει πραγματικά μια δεύτερη ευκαιρία.
Η Τσίκα δεν ξεκίνησε καλά τη ζωή της. Απομακρύνθηκε από τη μαμά της πριν ανοίξει τα ματάκια της και εγκαταλείφθηκε σε ένα μέρος για να πεθάνει. Πόσο σκληρό είναι αυτό για ένα ζώο και ειδικά μωρό.
Μέσα στην ατυχία της όμως στάθηκε τυχερή καθώς διασώθηκε από ανθρώπους που δεν την προσπέρασαν. Μεγάλωσε χάρη σε εθελοντές, οι οποίοι την τάιζαν αρχικά με το μπιμπερό. Με φροντίδα, αγάπη αλλά και πολύ αγώνα την κράτησαν στη ζωή.
