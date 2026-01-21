Say cheese! Υγιές στόμα για τον σκύλο και τη γάτα με τα καλύτερα προϊόντα για την οδοντική φροντίδα
Say cheese! Υγιές στόμα για τον σκύλο και τη γάτα με τα καλύτερα προϊόντα για την οδοντική φροντίδα
Η περιποίηση του αγαπημένου μας κατοικιδίου περιλαμβάνει και την οδοντική φροντίδα, κάτι που μερικές φορές αμελούμε.
Η περιποίηση του αγαπημένου μας κατοικιδίου περιλαμβάνει και την φροντίδα των δοντιών, κάτι που μερικές φορές αμελούμε. Όμως, χωρίς τα κατάλληλα προϊόντα για την οδοντική φροντίδα ο σκύλος και η γάτα μας κινδυνεύουν από διάφορες σοβαρές ασθένειες.
Το μπάνιο, το βούρτσισμα, το καθάρισμα των αυτιών και το κόψιμο των νυχιών είναι μέρος της φροντίδας που ακολουθούμε για να καθαρίσουμε τον σκύλο μας. Όσο για τη γάτα, εκείνη καθαρίζεται μόνη της και εμείς έχουμε λίγα πράγματα να της κάνουμε. Όμως, και τα δύο αυτά κατοικίδια έχουν μια κοινή ανάγκη, την περιποίηση των δοντιών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το μπάνιο, το βούρτσισμα, το καθάρισμα των αυτιών και το κόψιμο των νυχιών είναι μέρος της φροντίδας που ακολουθούμε για να καθαρίσουμε τον σκύλο μας. Όσο για τη γάτα, εκείνη καθαρίζεται μόνη της και εμείς έχουμε λίγα πράγματα να της κάνουμε. Όμως, και τα δύο αυτά κατοικίδια έχουν μια κοινή ανάγκη, την περιποίηση των δοντιών.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα