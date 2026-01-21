Δείτε αν ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει πότε του λέμε ψέματα
Δείτε αν ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει πότε του λέμε ψέματα

Οι σκύλοι δεν σκέφτονται με ανθρώπινους όρους, όμως διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες αισθήσεις και μεγάλη ικανότητα να μας "διαβάζουν".

Δείτε αν ο σκύλος μας μπορεί να καταλάβει πότε του λέμε ψέματα
Κάθε κηδεμόνας σκύλου έχει την αίσθηση πως ο τετράποδος φίλος του καταλαβαίνει περισσότερα από όσα δείχνει. Οι σκύλοι δεν σκέφτονται με ανθρώπινους όρους, όμως διαθέτουν εξαιρετικά ανεπτυγμένες αισθήσεις και μεγάλη ικανότητα να μας "διαβάζουν".

Έτσι όταν εμφανίζονται συμπεριφορές όπως το βλέμμα δυσπιστίας όταν υποσχόμαστε μια λιχουδιά που τελικά δεν έρχεται, γεννάται το ερώτημα: Μπορούν οι σκύλοι να καταλάβουν πότε τους λέμε ψέματα;

