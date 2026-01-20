Ποια “μυστικά” κρύβονται πίσω από τα μουστάκια της γάτας μας
Ποια “μυστικά” κρύβονται πίσω από τα μουστάκια της γάτας μας
Τα μουστάκια της γάτας δεν είναι μια αισθητική ιδιαιτερότητα, αλλά αποτελούν εργαλεία για την επιβίωσή της.
Τα μουστάκια αποτελούν ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον έλεγχο του χώρου και των ερεθισμάτων από τη γάτα. Παρόλο που οι γάτες έχουν εξαιρετική νυχτερινή όραση, η κύρια “αποστολή” τους είναι να την βοηθούν να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της, ειδικά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή σε καταστάσεις με όχι τόσο ξεκάθαρες εικόνες.
Τα μουστάκια είναι πολύ πιο ευαίσθητα από τις συνηθισμένες τρίχες του σώματος. Η ρίζα τους είναι γεμάτη νευρικές απολήξεις που επιτρέπουν στη γάτα να αντιλαμβάνεται τις παραμικρές αλλαγές στον αέρα γύρω της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Τα μουστάκια είναι πολύ πιο ευαίσθητα από τις συνηθισμένες τρίχες του σώματος. Η ρίζα τους είναι γεμάτη νευρικές απολήξεις που επιτρέπουν στη γάτα να αντιλαμβάνεται τις παραμικρές αλλαγές στον αέρα γύρω της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα