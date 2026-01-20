Αγαπούν οι σκύλοι το κρύο; Πώς κάνουμε τις βόλτες τους ασφαλείς
Αγαπούν οι σκύλοι το κρύο; Πώς κάνουμε τις βόλτες τους ασφαλείς
Υπάρχουν οι σκύλοι που λατρεύουν το κρύο και άλλοι που μόλις πέφτει η θερμοκρασία δεν θέλουν να βγουν βόλτα. Σε ποια κατηγορία ανήκει ο δικός σας;
Από τα πιο απολαυστικά και αστεία βίντεο που βλέπουμε είναι αυτά που πρωταγωνιστούν σκύλοι στο χιόνι. Ο δικός σας τετράποδος φίλος είναι από αυτούς που το αγαπάει ή το βλέπει και τρέχει στο ζεστό του κρεβατάκι;
Ο Ιανουάριος είναι το πρόσωπο του χειμώνα, ένας μήνας που παραδοσιακά κάνει κρύο σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάποιες έχουν την τύχη να ντύνονται για μεγάλες περιόδους στα λευκά, άλλες βλέπουν χιόνι σπάνια ή καθόλου. Ανάλογα λοιπόν το πού ζούμε, μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε σε ένα χιονισμένο τοπίο ή αναζητούμε ευκαιρία να βρεθούμε σε ένα μέρος για χιονοπόλεμο, σκι ή όποια δραστηριότητα μας ευχαριστεί και μπορούμε να κάνουμε. Όλα αυτά περιλαμβάνουν φυσικά και τον πιο πιστό μας φίλο, τον σκύλο μας.
