Αγαπούν οι σκύλοι το κρύο; Πώς κάνουμε τις βόλτες τους ασφαλείς

Υπάρχουν οι σκύλοι που λατρεύουν το κρύο και άλλοι που μόλις πέφτει η θερμοκρασία δεν θέλουν να βγουν βόλτα. Σε ποια κατηγορία ανήκει ο δικός σας;