Έχει ο σκύλος σας τάσεις φυγής; Τι πρέπει να κάνετε
Έχει ο σκύλος σας τάσεις φυγής; Τι πρέπει να κάνετε
Είναι αρκετά απογοητευτικό να νιώθει κανείς ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον σκύλο του ούτε καν στην αυλή του.
Η στιγμή που συνειδητοποιούμε ότι ο σκύλος μας έφυγε τρέχοντας από το σπίτι, την αυλή ή τον κήπο είναι από τις πιο αγχωτικές για κάθε κηδεμόνα. Δεν πρόκειται για μια «άτακτη» συμπεριφορά, αλλά για έναν πραγματικό κίνδυνο, όπως ένα τροχαίο, ο φόβος που νιώθει το ζώο, η απώλεια προσανατολισμού ή ακόμη και η πλήρης εξαφάνισή του.
Η κατανόηση των λόγων που ωθούν τον σκύλο μας να απομακρυνθεί από το οικείο του περιβάλλον και η πρόληψη με σεβασμό στις ανάγκες του αποτελούν την πιο αποτελεσματική προσέγγιση καθώς ένας ευτυχισμένος αλλά και κουρασμένος σκύλος είναι λιγότερο πιθανό να το σκάσει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η κατανόηση των λόγων που ωθούν τον σκύλο μας να απομακρυνθεί από το οικείο του περιβάλλον και η πρόληψη με σεβασμό στις ανάγκες του αποτελούν την πιο αποτελεσματική προσέγγιση καθώς ένας ευτυχισμένος αλλά και κουρασμένος σκύλος είναι λιγότερο πιθανό να το σκάσει.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα