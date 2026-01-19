Ποια ανθρώπινα φάρμακα είναι επικίνδυνα για τον σκύλο μας
TOPETMOU

Ποια ανθρώπινα φάρμακα είναι επικίνδυνα για τον σκύλο μας

Πολλά ανθρώπινα φάρμακα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τα κατοικίδιά μας. Ας δούμε ποια είναι αυτά και τα συμπτώματα που μπορεί να προκληθούν από την κατανάλωσή τους.

Ποια ανθρώπινα φάρμακα είναι επικίνδυνα για τον σκύλο μας
Πόσες φορές ο σκύλος μας έφαγε κάτι που δεν έπρεπε; Πόσες φορές άρπαξε ένα κουτάκι με ανθρώπινα φάρμακα και προσπάθησε να το ανοίξει;

Δυστυχώς, οι σκύλοι μπορεί να γίνουν αρκετά περίεργοι μερικές φορές. Και αυτή τους η περιέργεια μπορεί να βλάψει την υγεία τους ή ακόμη και να αποβεί μοιραία.

Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αντικείμενα, τα φαγητά ή τα φάρμακα που βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο. Θα πρέπει να τα τοποθετούμε σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση και να είμαστε σίγουροι ότι όσο και να προσπαθήσουν, δεν θα καταφέρουν να τα φτάσουν και να τα φάνε.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network