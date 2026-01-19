Ποια ανθρώπινα φάρμακα είναι επικίνδυνα για τον σκύλο μας
Ποια ανθρώπινα φάρμακα είναι επικίνδυνα για τον σκύλο μας
Πολλά ανθρώπινα φάρμακα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τα κατοικίδιά μας. Ας δούμε ποια είναι αυτά και τα συμπτώματα που μπορεί να προκληθούν από την κατανάλωσή τους.
Πόσες φορές ο σκύλος μας έφαγε κάτι που δεν έπρεπε; Πόσες φορές άρπαξε ένα κουτάκι με ανθρώπινα φάρμακα και προσπάθησε να το ανοίξει;
Δυστυχώς, οι σκύλοι μπορεί να γίνουν αρκετά περίεργοι μερικές φορές. Και αυτή τους η περιέργεια μπορεί να βλάψει την υγεία τους ή ακόμη και να αποβεί μοιραία.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αντικείμενα, τα φαγητά ή τα φάρμακα που βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο. Θα πρέπει να τα τοποθετούμε σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση και να είμαστε σίγουροι ότι όσο και να προσπαθήσουν, δεν θα καταφέρουν να τα φτάσουν και να τα φάνε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δυστυχώς, οι σκύλοι μπορεί να γίνουν αρκετά περίεργοι μερικές φορές. Και αυτή τους η περιέργεια μπορεί να βλάψει την υγεία τους ή ακόμη και να αποβεί μοιραία.
Γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα αντικείμενα, τα φαγητά ή τα φάρμακα που βρίσκονται στο οπτικό τους πεδίο. Θα πρέπει να τα τοποθετούμε σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση και να είμαστε σίγουροι ότι όσο και να προσπαθήσουν, δεν θα καταφέρουν να τα φτάσουν και να τα φάνε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα