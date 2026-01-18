Με ποιους τρόπους μπορείτε να καθαρίσετε τον σκύλο σας χωρίς να τον κάνετε μπάνιο

Ανεξάρτητα με την ιδανική συχνότητα που πρέπει ένα σκυλάκι να κάνει μπάνιο, υπάρχουν περιπτώσεις που αναπόφευκτα θα πρέπει να το καθαρίσετε.