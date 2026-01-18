Με ποιους τρόπους μπορείτε να καθαρίσετε τον σκύλο σας χωρίς να τον κάνετε μπάνιο
Ανεξάρτητα με την ιδανική συχνότητα που πρέπει ένα σκυλάκι να κάνει μπάνιο, υπάρχουν περιπτώσεις που αναπόφευκτα θα πρέπει να το καθαρίσετε.

Η ιδανική συχνότητα με την οποία θα πρέπει να κάνετε μπάνιο το μαλλιαρό σας κατοικίδιο εξαρτάται από τη φυλή του, την ποιότητα της γούνας του και το πόσο βρώμικο μπορεί να γίνει σε μία μόνο βόλτα.

Κάποιοι σκύλοι κάνουν μπάνιο κάθε τρεις περίπου εβδομάδες, κάποιοι κάθε πέντε και κάποιοι άλλοι κάθε οκτώ, πάντα με βάση τους παραπάνω παράγοντες.

Ανεξάρτητα, όμως με την ιδανική συχνότητα που πρέπει ένα σκυλάκι να κάνει μπάνιο, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που αναπόφευκτα θα πρέπει να καθαρίσετε το τετράποδο παιδί σας. Μπορεί να γέμισε χώματα στη βόλτα, μπορεί να κυλίστηκε στο πάτωμα της καφετέριας που ήσασταν, μπορεί να χοροπηδούσε πάνω κάτω ανάμεσα στα φυτά του πάρκου. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν καθαριστεί, δεν ανεβαίνει πάνω σε καναπέδες και κρεβάτια, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορείτε εύκολα να του το απαγορεύσετε. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
