Γαβγίζει ο σκύλος σας κάθε φορά που φεύγετε από το σπίτι; Δείτε γιατί συμβαίνει
Πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί να ακυρώσετε τα σχέδιά σας τη στιγμή που βγαίνετε απο το σπίτι και αρχίζει να γαβγίζει ο σκύλος σας;
Μέσα στην καθημερινότητα όσων ζουν με ένα κατοικίδιο είναι και να το αφήνουν για κάποιες ώρες μόνο του. Δεν είναι κάτι που του αρέσει αφού συνήθως, αν είναι σκύλος, γαβγίζει όταν φεύγετε ή κλαίει. Τι μπορεί να φταίει, αλλά και πώς μπορείτε να τον βοηθήσετε έτσι ώστε να μη νιώθει άσχημα;
Κάθε φορά που ετοιμαζόμουν να φύγω, ο σκύλος μου ο Άλφι στεκόταν έξω από το δωμάτιο και με κοιτούσε με εκείνο το βλέμμα που στην αρχή αναρωτιόταν αν θα πάμε κάπου μαζί και στη συνέχεια έπαιρνε την έκφραση απογοήτευσης επειδή καταλάβαινε ότι θα πάω στο γραφείο. Είχε μάθει την πρωινή ρουτίνα που περιλάμβανε την πολύ πρωινή μεγάλη βόλτα, επιστροφή στο σπίτι για φαγητό και χάδια και μετά ετοιμαζόμουν για να φύγω. Λίγο μπερδευόταν τα Σαββατοκύριακα, εκεί όπου αντιδρούσε και περισσότερο όταν έφευγα, ειδικά τις πρώτες εβδομάδες που τον υιοθέτησα.
Τι έκανε; Μόλις έφευγα από το σπίτι και άκουγε να μπαίνω στο ασανσέρ, άρχιζε να γαβγίζει. Εκτός από τις ενοχές που ένιωθα, ήθελα να μάθω για ποιο λόγο νιώθει και αντιδράει έτσι, αλλά και τι μπορούσα να κάνω για να νιώσει καλύτερα. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
