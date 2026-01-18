Η μνήμη των σκύλων - Θυμούνται πρόσωπα, μέρη, συναισθήματα;
Η μνήμη των σκύλων - Θυμούνται πρόσωπα, μέρη, συναισθήματα;
Οι σκύλοι δεν είναι απλώς οι πιστοί μας σύντροφοι. Είναι έξυπνα, συναισθηματικά όντα, με εντυπωσιακές νοητικές ικανότητες.
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα που απασχολούν τους ειδικούς αλλά και τους κηδεμόνες τους είναι το αν οι σκύλοι έχουν μνήμη όπως οι άνθρωποι. Θυμούνται πρόσωπα, μέρη, εμπειρίες ή συναισθήματα;
Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη έχει μελετήσει το συγκεκριμένο θέμα, με τα ευρήματα να είναι πραγματικά συναρπαστικά. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
