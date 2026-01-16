Αρνείται ξαφνικά ο σκύλος σας να προχωρήσει κατά τη διάρκεια της βόλτας; Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό
Αρνείται ξαφνικά ο σκύλος σας να προχωρήσει κατά τη διάρκεια της βόλτας; Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό

Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε αν ο σκύλος σας αρνείται να προχωρήσει στη βόλτα.

Αρνείται ξαφνικά ο σκύλος σας να προχωρήσει κατά τη διάρκεια της βόλτας; Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό
Το σκηνικό είναι γνωστό σε πολλούς από εμάς τους κηδεμόνες σκύλου. Ενώ περπατάμε με το κατοικίδιό μας και θεωρούμε ότι και οι δύο απολαμβάνουμε τη βόλτα μας, εκείνο σταματάει και αρνείται να προχωρήσει.

Με πείσμα και πόδια στυλωμένα στο έδαφος, ο αγαπημένος μας σκύλος δεν προχωράει ούτε μπροστά, ούτε πίσω, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Μένει εκεί ακίνητος, σαν να συνέβη κάτι κακό, που δεν μπορούμε να εμείς να καταλάβουμε και δεν πρέπει να κάνουμε ούτε ένα βήμα σε καμία περίπτωση.

