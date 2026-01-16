“Κάνουμε θόρυβο όταν βγάζουμε τον σκύλο βόλτα” – Τι αναφέρει ο Δήμος Πετρούπολης για τα άγρια ζώα
Η συνάντηση των ανθρώπων με άγρια ζώα στο Ποικίλο Όρος δεν είναι είδηση, αλλά η νέα πραγματικότητα στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
Λύκοι, αλεπούδες, αγριογούρουνα, κάνουν καθημερινά τις βόλτες τους στις γειτονιές της Αθήνας και άλλων πόλεων της Ελλάδας. Η συνάντηση μαζί τους δεν αποτελεί πλέον είδηση, αλλά μια νέα πραγματικότητα τόσο για τα ίδια τα άγρια ζώα όσο για εμάς που δεν είχαμε συνηθίσει σε τέτοιες εικόνες.
Πρόσφατα έκαναν την εμφάνισή τους και στο Ποικίλο Όρο, ένα βουνό ανάμεσα στην Πάρνηθα και το Όρος Αιγάλεω. Ο Δήμος Πετρούπολης πήρε άμεσα μέτρα, όπως να ενημερώσει το Δασαρχείο Αιγάλεω, τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», και τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας-Πειραιά (Πε.Συ.Δ.Α.Π.). Παράλληλα, πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για το συγκεκριμένο θέμα.
