“Κάνουμε θόρυβο όταν βγάζουμε τον σκύλο βόλτα” – Τι αναφέρει ο Δήμος Πετρούπολης για τα άγρια ζώα

Η συνάντηση των ανθρώπων με άγρια ζώα στο Ποικίλο Όρος δεν είναι είδηση, αλλά η νέα πραγματικότητα στην οποία θα πρέπει να προσαρμοστούμε.