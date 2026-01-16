Γιατί οι γάτες θάβουν τα περιττώματά τους; Οι λόγοι που οι σκύλοι δεν το κάνουν

Είτε ζουν στη φύση είτε ζουν σε σπίτι, οι γάτες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη συνήθεια: να θάβουν τα περιττώματά τους.